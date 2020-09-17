Между участниками форума "Машук" разыграют машину

Фото: управление по информполитике Правительства СК

На "Машуке" самому активному участнику подарят машину. Белая "Гранта" достанется лидеру внутреннего рейтинга. Владельцу автомобиля придется быть умным, творческим и спортивным, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

На форуме организовали множество конкурсов. Они направлены на людей разных направлений - это и спорт, и творчество. Участники могут проявить себя на встрече с гостями "Машука" или в интеллектуальной игре. Результаты испытаний попадают в рейтинг и учитываются в распределении мест.

Победителей ежедневно награждают подарками от партнеров. Но самый дорогой приз будет вручен по итогам смены. Лидер рейтинга получит белую "Гранту".

СПРАВКА KP.RU

IV оффлайн-смена XI Северо-Кавказского молодежного форума «Машук» «Лидеры Развития» начался 15 сентября в Пятигорске. Около 300 человек - лучших участников трех онлайн-смен - делятся опытом и встречаются со спикерами. В онлайн-форуме поучаствовало около 4 тысяч жителей 80 регионов России. "Машук" признали самым крупным в стране форумом за 2020 год.