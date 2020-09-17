В Ставрополе два автохама не смогли обхитрить камеры фотофиксации

Накануне сотрудники центра автоматической фиксации административных правонарушений вынесли постановление о наложении штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора в отношении двух водителей.

Камера, установленная на одном пересечении Проспекта Кулакова и улицы Ленина Ставрополя, зафиксировала, как два водителя около 04:00 поворачивают на светофоре направо на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора, а затем резко сворачивают обратно и продолжают движение по прямой по проспекту Кулакова.

Автолюбители не учли, что автоматическая система фиксации записывает полное видео момента нарушения.

Против водителя отечественной легковушки составили протокол по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора». А вот водитель иномарки уже не первый раз проехал на запрещающий сигнал светофора, поэтому в отношении него составлен материал по ч.3 ст.12.12 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Ставрополья напоминает участникам дорожного движения о том, что в крае действуют 132 камеры фиксации административных правонарушений, которые «следят» не только за соблюдением скоростного режима водителями, но и за выездом на встречную полосу, не предоставлением преимущества в движении пешеходу, проездом на запрещающий сигнал светофора, проездом за стоп-линию, нарушением движения по полосам.