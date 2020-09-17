Мэр Махачкалы пригрозил закрыть банкетные залы из-за коронавируса

Мэр Махачкалы Салман Дадаев пообещал закрыть банкетные залы, если их владельцы не будут соблюдать санитарные меры по противодействию COVID-19. Об этом он сообщил на встрече с городским штабом по борьбе с коронавирусом.

Во время совещания чиновники рассказали, что в ходе проверок нашли нарушения в работе некоторых предприятий. Группа проинспектировала около 100 объектов. Сотрудников протестировали только в 44 предприятиях, нарушались социальная дистанция и меры по дезинфекции помещения.

- С 21 сентября текущего года в случае несоблюдения руководителями банкетных залов антиковидных санитарных мер будут применяться жёсткие санкции, вплоть до закрытия и лишения лицензии на осуществление данного вида деятельности, - заключил Дадаев.

Если после свадьбы кто-то заразится или скончается от инфекции, в отношении организации будут приниматься административные и уголовные меры.