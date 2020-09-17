На Ставрополье лжеинвалид получил почти миллион рублей соцвыплат

За несколько лет ставрополец незаконно получил выплаты на сумму около одного миллиона рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Апанасенковского района получили информацию о том, что местный житель незаконно получает социальные денежные выплаты.

Выяснилось, что 62-летний мужчина предоставил в учреждение справку, содержащую заведомо ложные сведения о признании его инвалидом.

За несколько лет ставрополец незаконно получил выплаты на сумму около одного миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

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