Следователи из Ставрополя проверят жалобы на полицию и наркологов

На Ставрополье следователи организовали проверку сообщений в СМИ. Правоохранительным органам предстоит проверить информацию о нарушениях в "Краевом клиническом наркологическом диспансере". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Проверку проведет следственный отдел по Промышленному району Ставрополя. Речь идет о жалобах на действия полицейских и сотрудников наркодиспансера в 2019 году.

- [Отдел] начал процессуальную проверку сведений, опубликованных на одном из информационных порталов, о том, что в 2019 году полицейские и сотрудники ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» совершили действия, явно выходящие за пределы полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также вынесли заведомо ложные заключения, - сказано в сообщении.

Следователи устанавливают пострадавших при освидетельствовании на алкогольное или наркотическое опьянения людей. Те, кто знает о таких случаях, может обратиться по телефону: 8(8652)26-37-10.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение.