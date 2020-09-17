Губернатор прокомментировал обрушение потолка в школе Ставрополя

Владимир Владимиров взял на контроль ситуацию в школе №32 Ставрополя. 16 сентября там обрушилась штукатурка. Есть один пострадавший, рассказал губернатор в социальных сетях.

Случай произошел 16 сентября. На перемене от потолка откололся большой фрагмент штукатурки. Материал упал на ученицу 9 класса. Со слов Владимирова, она в больнице, с ней все в порядке.

- На месте происшествия уже побывали представители следственных органов, прокуратуры. С их стороны будет дана оценка этому факту. Ответственность должностных лиц, отвечающих за безопасность детей, также устанавливается. Поручил министерству образования края провести служебную проверку в школе. Когда и где в здании делался ремонт. Кто отвечает за его качество. И, главное, обязательно будет проверена безопасность всех помещений, где находятся школьники. Ситуацию держу на личном контроле, - уверил губернатор Ставропольского края.

Проверку также организовали представители Следственного комитета по Ставрополью и краевая Прокуратура.