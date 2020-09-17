МВД начало проверку жалоб на сотрудников в Ставрополе

МВД России по Ставрополью начало проверку сообщений, "указанных на странице одного из информагентств". В публикации рассказывается о нарушениях при освидетельствовании на состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю начата проверка сведений, указанных на странице одного из информагентств, где сообщается о нарушениях при освидетельствовании на состояние опьянения. В рамках проверки будет дана оценка объективности материалов, послуживших возбуждению административного делопроизводства по указанным фактам, - сказано в сообщении.

Ранее материалом в СМИ занялось следственное управление СКР по Ставропольскому краю. Согласно их информации, речь идет о жалобах на действия полицейских и сотрудников наркодиспансера в 2019 году. Проверкой от СКР по СК займется следственный отдел по Промышленному району Ставрополя.

- Следствие предлагает всем, кто оказался в подобной ситуации, обратиться в следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю любым удобным способом, в том числе по телефону: 8(8652)26-37-10, - сказано в сообщении.