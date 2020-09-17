Мэр Пятигорска обзавелся четырьмя заместителями ради экономии

Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

17 сентября мэр Пятигорска обзавелся сразу четырьмя заместителями. Администрация сообщает, что это сделано ради экономии бюджетных средств и лучшей синхронизации работы муниципалитета.

Итак, первым заместителем мэра стал Денис Бельчиков. Ему будет помогать Наталья Васюткина, которая совместит функции заместителя и главы управления образования города. Сферой ЖКХ будет ведать Юлия Майсурадзе. А вопросы связанные с общественной безопасностью будет курировать четвертый зам Александр Бородаев.

Отметим, что была упразднена должность заместителя главы по культуре, спорту и молодежной политике. Пресс-служба городской администрации отмечает, что перестановки для большей эффективности работы муниципалитета будут продолжаться.