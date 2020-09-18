Житель Ставрополья зарезал знакомого из-за женщины

Фото: пресс-служба краевого управления Следственного комитета России

Против 30-летнего жителя Ставрополья возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 23 августа в одном из домов в селе Калиновском Александровского района Ставрополья.

Двое мужчин распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора из-за женщины.

Один из мужчин несколько раз ударил по голове 40-летнего собутыльника. От полученных травм потерпевший через непродолжительное время скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, где были обнаружены и изъяты следы преступления. Сейчас подозреваемый находится под стражей.