Полиция устанавливает личность брокера-мошенника, обманувшего ставропольца на миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Фото: Олег ЗОЛОТО
Одного миллиона рублей лишился житель Ессентуков, поверив обещаниям легкого заработка на биржевых торгах.
Ранее жителю курорта позвонил неизвестный, представившийся трейдером брокерской компании. Во время разговора мужчина сообщил собеседнику о возможности получения дополнительного заработка на биржевых торгах и убедил зарегистрироваться на их сайте.
Злоумышленник предоставил номер банковского счета, на который нужно внести деньги и ждать прибыли, а веденный в заблуждение ессентучанин через мобильное приложение, перевел на неизвестный счет более одного миллиона рублей.
Когда ставрополец понял, что представитель брокерской компании не собирается выполнять каких-либо обязательств, написал заявление в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сейчас правоохранители устанавливают личность брокера-мошенника.
Полиция Ставрополья призывает горожан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денег, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также на электронные кошельки при приобретении товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов.