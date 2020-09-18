Полиция устанавливает личность брокера-мошенника, обманувшего ставропольца на миллион рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Олег ЗОЛОТО

Одного миллиона рублей лишился житель Ессентуков, поверив обещаниям легкого заработка на биржевых торгах.

Ранее жителю курорта позвонил неизвестный, представившийся трейдером брокерской компании. Во время разговора мужчина сообщил собеседнику о возможности получения дополнительного заработка на биржевых торгах и убедил зарегистрироваться на их сайте.

Злоумышленник предоставил номер банковского счета, на который нужно внести деньги и ждать прибыли, а веденный в заблуждение ессентучанин через мобильное приложение, перевел на неизвестный счет более одного миллиона рублей.

Когда ставрополец понял, что представитель брокерской компании не собирается выполнять каких-либо обязательств, написал заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сейчас правоохранители устанавливают личность брокера-мошенника.

Полиция Ставрополья призывает горожан к бдительности при общении с незнакомцами, переводе денег, в том числе, с помощью мобильных приложений банков, а также на электронные кошельки при приобретении товара на интернет-сайтах и прочих действиях, которые могут привести к хищению денежных средств с ваших счетов.