Крымчанин нашел могилу деда-фронтовика в Пятигорске

Фото: мэрия Пятигорска

Александр Зайцев из Евпатории нашел могилу деда в Пятигорске. Место захоронения участника Великой Отечественной войны Николая Шевчука искали несколько десятилетий, рассказывает пресс-служба мэрии города-курорта.

Последние известия сообщали, что Шевчук умер от ранений в госпитале. О месте захоронения не было ничего известно. Позже крымчанин узнал, что его дедушка может быть погребен в Ставропольском крае. Тогда Зайцев написал в мэрию Пятигорска, и там ему подтвердили, что нашли могилу его родственника. В этой ситуации помогли местные поисковики. По документам министерства обороны России они узнали, что на солдатском кладбище Пятигорска есть данные двух Шевчуков.

– В ходе сверки всех архивных документов, было выяснено, что обе плиты принадлежат одному бойцу, только лишь по непонятым причинам на одной из них неверно указано имя, а на другой дата, – комментирует представитель поискового движения России Марина Кирей, – В годы Второй Мировой войны красноармеец Николай Шевчук был призван Каменец-Подольским РВК и служил в 224 саперном полку. Но осенью 1944 года выбыл по причине ранения и попал госпиталь ЭГ 5427 города Пятигорска, после чего 7 октября был захоронен на братском кладбище.

После извещения у жителя Евпатории "внутри все перевернулось".

– Приехал на могилу к деду незамедлительно. Просто внутри чувствовал, что это необходимо сделать, - признался он.