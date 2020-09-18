Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу

Второй этап снятия ограничений по коронавирусу на Ставрополье не вводили более трех месяцев
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Фото: Архив "КП"

На Ставрополье ввели второй этап снятия ограничений по коронавирусу. К послаблению готовились больше трех месяцев - с 11 июня. Масочный режим остается, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным федерального оперативного штаба, теперь в Ставропольском крае:

- Разрешены занятия спортом на улице и открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

- Разрешены одиночные или с членами семьи прогулки на улице;

- Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа;

- Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские;

- Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;

- Работает ряд образовательных организаций (дежурные группы детских садов, школы-интернаты и проведение ЕГЭ не учитываются);

- С ограничениями открыты летние кафе (не учитываются столовые и кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- Открыты курортные парки.

По состоянию на 18 сентября в Ставропольском крае зафиксировано 14348 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели уже 10015 человек, скончались - 282.