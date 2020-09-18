На Ставрополье начался второй этап снятия ограничений по коронавирусу

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На Ставрополье ввели второй этап снятия ограничений по коронавирусу. К послаблению готовились больше трех месяцев - с 11 июня. Масочный режим остается, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно данным федерального оперативного штаба, теперь в Ставропольском крае:

- Разрешены занятия спортом на улице и открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

- Разрешены одиночные или с членами семьи прогулки на улице;

- Возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа;

- Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские;

- Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте;

- Работает ряд образовательных организаций (дежурные группы детских садов, школы-интернаты и проведение ЕГЭ не учитываются);

- С ограничениями открыты летние кафе (не учитываются столовые и кафе, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- Открыты курортные парки.

По состоянию на 18 сентября в Ставропольском крае зафиксировано 14348 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели уже 10015 человек, скончались - 282.