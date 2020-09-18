В Ставрополе закончили работу над местными проектами 2020 года

В Ставрополе завершили работу над городскими проектами, предложенными местными жителями. Горожане выбрали 5 проектов. Реновация коснулась сквера «Дубовая роща», сквера по улице Доваторцев, территории у ДК «Ставрополец», сквера по улице Объездной, зоны отдыха в районе родника по улице Пригородной, передает мэрия Ставрополя.

Первым закончили двухъярусный сквер на Объездной. Его площадь - 6 тысяч квадратных метров. Установлены пять игровых и спортивных площадок, а также более 20 лавочек. Родники на улице Пригородной, которые так радуют горожан, почистили и отреставрировали. Причем была обустроена и территория вокруг.

На прошлых выходных открыли сквер "Дубовая роща". К двум отреставрированным детским площадкам добавились еще четыре. Кроме того, появился шахматный домик с фигурками, высота которых варьируется от 40 до 60 сантиметров. На Доваторцев появилась зона отдыха с футбольным и баскетбольным полями, игровыми и спортивными комплексами.

Вскоре, в день рождения Октябрьского района, пройдет открытие последнего объекта у кинотеатра "Ставрополец".

- Летом состоялось голосование на сайте программы поддержки местных инициатив края по выбору объектов для преображения на 2021 год. Проекты – победители представлены в министерство финансов Ставропольского края для участия в конкурсном отборе, - напоминает городская администрация.