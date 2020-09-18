Из-за коронавируса из Ставрополя увезли койки для экстренных пациентов

Из Ставрополя убрали 30 травматологических коек. Места для экстренных больных привезли в Шпаковский район. Они будут принимать местных пациентов и жителей Ставрополя, сказано в сообщении министерства здравоохранения Ставропольского края.

Переезд связан с перепрофилированием второй больницы Ставрополя. Медучреждение будут использовать для лечениях больных коронавирусом. 30 коек разобьют в районной больнице на базе хирургического отделения. Врачи станут оказывать помощь по профилю "Травматология и ортопедия".

- Это медучреждение максимально удобно расположено территориально, располагает хорошей базой и достаточными ресурсами. Больница закупила современные металлоконструкции для обеспечения качественной медпомощи пациентам с серьезными травмами, - сказано в сообщении Минздрава Ставропольского края.

В больнице работают 19 врачей из Шпаковской районной больницы и второй больницы Ставрополя. Они могут принять экстренных пациентов и провести сложную операцию.

- Перераспределение стационарных специализированных коек – вынужденная мера. Она применена министерством здравоохранения с целью повышения доступности, качества и эффективности оказания медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, - уверяет первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.