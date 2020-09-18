В Ставрополе заканчивают ремонт кукольного театра. Представители учреждения сказали "КП-Северный Кавказ", что открытие запланировано на октябрь-ноябрь. Владимир Владимиров назвал это событие "без преувеличения эпохальным".

Зданию театра нужен был ремонт с 1987 года. Реставрацию сделали в рамках национального проекта "Культура". Рабочие полностью отремонтировали фасад, кровлю, полы, окна, двери. А внутри – новые холлы, кабинеты, большая сцена и гардероб.

- Безусловно, о нормальной работе театра, о представлениях в тех условиях, что были, говорить не приходится. Как только эпидемиологическая обстановка позволит – здесь состоится первый спектакль. Уверен, он пройдет с аншлагом – как это было всегда, с первых дней работы театра, с самого его основания в 1936 году. С тех пор он не раз перерождался. И теперь в истории театра начинается новая страница. Желаю артистам театра вдохновения и успехов! - написал губернатор.