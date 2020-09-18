Рэпер Мот выступит перед участниками "Машука" в Пятигорске. Музыкант исполнит свои последние песни 19 сентября, гласит пост организаторов.

- Он приедет к нам раньше, чем исчезнет слово; спое т перед тем, как исчезнут города, он выступит уже завтра, и тогда мы забудем слово «никогда». Каждыи год участники форума стараются догадаться, кто из известных артистов зарядит их энергетикои и эмоциями на ближаи шее время. Частью форума 2020 года станет молодои и невероятно талантливыи россии скии музыкант, автор песен, реп-исполнитель и артист леи бла «Black Star» — Мот, - написали представители дирекции.

Закрывается "Машук" 20 сентября. В этом году руководство форума проводит только одну очную смену. На нее приехало около 300 человек.