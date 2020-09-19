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Общество

За сутки от коронавируса на Ставрополье скончалось пять человек

Подробную статистику опубликовал глава региона
Андрей ЗОБОВАндрей ЗОБОВ
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На Ставрополье за последние сутки коронавирусная инфекция унесла жизни пятерых человек. Прирост больных — 139 человек, 210 пациентов выздоровели. Подробную статистику сообщил в своем Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Так, с начала пандемии уже 14 487 человек заразились опасным китайским вирусом. Больше половины из них, а конкретно 10 225 жителей уже выздоровели и сняты с медицинского учета. 287 человек скончались.

— Начиная с марта, в крае проведено свыше 492 тысяч исследований на коронавирус. Каждый выявленный факт заражения берётся на контроль. Заболевшим оказывается медицинская помощь. Но, к сожалению, пока не удается победить болезнь, лучшая профилактика — осторожность и строгое соблюдение рекомендаций медиков, — резюмировал Владимир Владимиров.