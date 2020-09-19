Женщина и двое детей погибли в пожаре на Ставрополье

В пожаре в поселке Таврическом Туркменского района Ставрополья погибли три человека. Мать и двое детей сгорели, прокуратура проводит проверку. Предварительно, причиной пожара стало подключение неисправного водонагревателя к проводке, которая не справилась с напряжением.

— Огонь быстро охватил небольшое строение. Пожарные немедленно среагировали на сигнал, но, к сожалению, на момент их прибытия уже горела кровля и из окон шёл дым. В пожаре погибли три человека – женщина и двое маленьких детей 3 и 5 лет, — сообщил в соцсетях глава региона Владимир Владимиров.

Прокуратура взяла на контроль дело. Отмечается, что в первую очередь будет дана оценка органам, занимающимся «профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Помимо всего прочего Владимир Владимиров поручил организовать проверки противопожарной безопасности жилья.