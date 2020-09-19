Непреднамеренное убийство: СК возбудил дело после гибели женщины и детей на пожаре

Иллюстративное фото Фото: Олег УКЛАДОВ

Причинение смерти по неосторожности — так следователи классифицировали резонансный пожар, произошедший в селе Таврическом. От угарного газа скончались бабушка и двое детей. Подробности сообщает пресс-служба следственного управления СКР по краю.

Возгорание произошло утром 19 сентября. Его причиной, по мнению следователей, стала неисправная внутридомовая электропроводка. После подключения очередного прибора вспыхнуло пламя, люди задохнулись угарным газом и не смогли выбраться.

— В поселке Таврическом Туркменского района после тушения пожара обнаружены тела 5-летнего мальчика, его 2-летней сестры, а также их 57-летней бабушки, — говорится в сообщении. — После осмотра места назначен ряд экспертиз. Виновные будут определены и наказаны в соответствии с буквой закона.

Расследование уголовного дела продолжается.