На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 142 жителя

В Ставропольском крае продолжает расти число больных коронавирусом. За последние сутки коронавирусом заболели ещё 142 человека. Общее число выявленных больных увеличилось до 14629 жителей. Выздоровели за прошедшие 24 часа 58 человек. Таким образом, за все время болезнь в регионе победили 10283 жителя. К несчастью, вирус продолжает уносить жизни. Ещё пятеро с подтверждённым диагнозом скончались на Ставрополье. Так, общее число летальных исходов достигло цифры 292 случая. По сообщению губернатора Владимира Владимирова, число проведённых тестов на коронавирус выросло до 500 тысяч.