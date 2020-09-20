Губернатор Ставрополья прокомментировал новость о возможном карантине

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Глава Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал новость о закрытии региона на карантин из-за коронавируса. С конца лета жителям не давал покоя слух о скором закрытии предприятий, школ, введении обязательной изоляции. Якобы с 20 сентября в регионе ожидалось введение серьезных ограничений по COVID-19.

Глава региона сегодня вспомнил об этом с юмором. Владимиров отметил:

- На самом деле, друзья, эта дата — просто выходной. Воскресенье 20 сентября 2020 года. А завтра — понедельник. И мы с вами привычно, пойдём: кто на работу, кто на учёбу.