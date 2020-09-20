В Махачкале горит фитнес-центр

Кадр с места пожара Фото: СОЦСЕТИ

В Махачкале утро 20 сентября началось с крупного происшествия. По неизвестной причине начался серьезный пожар на крыше фитнес-центра «Олимп».

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в МЧС Дагестана, людей в этот момент в здании не было.

- В 05:44 локализация пожара , 06:16 ликвидация открытого горения, 07:41 полная ликвидация пожара на площади 500 м². В результате пожара сгорело строение с бассейном и тренажёрами. Угроза распространения пожара отсутствует, - уточнили спасатели.