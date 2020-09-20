Глава Ставрополья поздравил радио «Комсомольская правда» с победой в конкурсе Минкультуры РФ

Знакомьтесь, ставропольская редакция радио "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство культуры России признало журналистскую работу радио «Комсомольская правда-Ставрополь» о реализации национального проекта «Культура» в регионе лучшей в стране. Губернатор Ставропольского края поздравил редакцию радио с первым местом в номинации «Лучший радиовыпуск» и пожелал команде новых профессиональных успехов.

- Реализации нацпроекта «Культура» на Ставрополье был посвящён специальный выпуск радиопрограммы ставропольской редакции «Комсомольской правды», - рассказывает Владимир Владимиров. - Журналистская работа признана лучшей в стране на конкурсе Минкультуры РФ.

В нацпроекте «Культура» регион участвует второй год, приводя в порядок Дома культуры, оснащая школы искусств и библиотеки, открывая новые концертные залы и занимаясь развитием других культурных учреждений.