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Глава Ставрополья поздравил радио «Комсомольская правда» с победой в конкурсе Минкультуры РФ

«Комсомолка» заняла первое место в номинации «Лучший радиовыпуск»
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Знакомьтесь, ставропольская редакция радио "КП"

Знакомьтесь, ставропольская редакция радио "КП"

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Министерство культуры России признало журналистскую работу радио «Комсомольская правда-Ставрополь» о реализации национального проекта «Культура» в регионе лучшей в стране. Губернатор Ставропольского края поздравил редакцию радио с первым местом в номинации «Лучший радиовыпуск» и пожелал команде новых профессиональных успехов.

- Реализации нацпроекта «Культура» на Ставрополье был посвящён специальный выпуск радиопрограммы ставропольской редакции «Комсомольской правды», - рассказывает Владимир Владимиров. - Журналистская работа признана лучшей в стране на конкурсе Минкультуры РФ.

В нацпроекте «Культура» регион участвует второй год, приводя в порядок Дома культуры, оснащая школы искусств и библиотеки, открывая новые концертные залы и занимаясь развитием других культурных учреждений.