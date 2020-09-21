На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 140 человек

В регионе продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания и пресечению цепочек распространения инфекции Фото: архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился еще у 140 человек. Всего число зараженных в регионе достигло 14769. Также продолжает расти число умерших от инфекции.

Так, за прошлый день от коронавируса скончались еще два пациента. Всего болезнь унесла жизни 294 человек. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За воскресенье из-под меднаблюдения были выписаны 24 пациента. А за все время на Ставрополье уже более 10,3 тысячи человек смогли победить COVID-19.

В регионе продолжается работа по выявлению новых случаев заболевания и пресечению цепочек распространения инфекции.

Ежедневно проводятся тысячи тестов на коронавирус. По словам Владимира Владимирова, в целом, количество таких исследований на Ставрополье уже превысило полмиллиона.