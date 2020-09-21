Жителя Ставрополья осудят за оскорбление людей по национальному признаку и за грабеж

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

В Невинномысске 25-летний мужчина обвиняется по статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», а также «Грабеж». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел в июне прошлого года, во дворе одного из домов в Невинномысске. Там находился злоумышленник ударил кулаком в лицо незнакомой 37-летней женщине.

При этом мужчина высказал в её адрес оскорбительные выражения, подрывающие доверие и уважение к другой чем он национальности.

На следующий день он совершил аналогичные противоправные действия в отношении 30-летнего местного жителя. На этом злодеяния мужчины не закончились.

В декабре 2019 года он со своим 20-летним знакомым, угрожая 16-летнему юноше избиением, забрали его сотовый телефон, причинив материальный ущерб на сумму более 19 тысяч рублей.

Следователь собрал необходимые доказательства. Уголовное дело с заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.