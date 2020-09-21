На Ставрополье директор школы заставляла учителей отдавать ей премии

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Директор одной из школ города Буденновска Ставрополья стала фигурантом уголовного дела. Она подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, директор школы с 2016 года по 2020 год подписывала приказы о премировании учителей, а после - требовала от находящихся в её подчинении преподавателей, деньги из начисленных ею премиальных выплат.

Учителя, опасаясь в дальнейшем различных препятствий в работе со стороны директора, по ее устному требованию переводили деньги. Всего подозреваемая на банковскую карту получила более 215 тысяч рублей.

Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.