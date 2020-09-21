В селе Русском Ставрополья отремонтировали стадион

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Русском Курского района завершились работы по благоустройству стадиона. В общей сложности на эти цели из разных источников финансирования выделено более 2,9 млн рублей.

Так, вокруг стадиона установили ограждение, появилась сцена с навесом, трибуны на 120 мест с навесом, антивандальные спортивные тренажеры, обустроены инвентарная комната и раздевалки.

Напомним, что на Ставрополье завершилась реализация 10 проектов по благоустройству сельских территорий в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Из бюджетов всех уровней выделено 27,7 млн рублей. Всего до конца сентября в 12 муниципальных территориях будет реализовано 14 проектов.