В Пятигорск приехал самый титулованный тайбоксер России

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорск вновь приехал шестикратный чемпион мира и обладатель Золотого пояса, главный тренер по ударной технике команды MMA American Top Team Артем Левин. Он встретился с главой города Дмитрием Ворошиловым и «коллегами» по боевым видам спорта.

Артем рассказал о собственном пути к победам, поделился опытом развития спорта в странах и городах, где довелось жить и работать. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

А на стадионе в Парке Кирова звезду тайского бокса и кикбоксинга уже ждали с нетерпением. Мастер-класс начался с открытой тренировки, в которую вошли упражнения, доступные даже новичку в единоборствах.

Ведь, по мнению Артема Левина, главное – дать детям мотивацию заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, ставить цели и добиваться их.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Парке Победы Пятигорска появились мемориальные знаки легендам современного города.

История помнит имена знаменитых людей, чье творчество и достижения неразрывно связаны с родным городом.

Среди них Семен Слепаков – продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска»; Алексей Ляпоров – сценарист, чемпион Высшей лиги КВН, креативный продюсер «Comedy club»; Марина Орлова – киноактриса, певица, композитор, режиссер, продюсер, Член гильдии актеров Голливуда; Араик Амбарцумов – Мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер чемпионата Европы по боксу и другие.