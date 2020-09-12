В Пятигорске на Аллее Славы увековечили имя Семена Слепакова, Марины Орловой

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Парке Победы Пятигорска появились мемориальные знаки легендам современного города. История помнит имена знаменитых людей, чье творчество и достижения неразрывно связаны с родным городом.

Среди них Семен Слепаков – продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска»; Алексей Ляпоров – сценарист, чемпион Высшей лиги КВН, креативный продюсер «Comedy club»; Марина Орлова – киноактриса, певица, композитор, режиссер, продюсер, Член гильдии актеров Голливуда; Араик Амбарцумов – Мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер чемпионата Европы по боксу и другие.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Кроме того, отдельного памятного знака на аллее звезд удостоена Чемпионы Высшей лиги КВН 2004 года команда КВН «Сборная Пятигорска».

А также в этот день прошло долгожданное открытие Доски Почета города Пятигорска.

Так, вниманию присутствующих представлены около двух десятков талантливых работников различных профессий, внёсших значительный вклад в развитие курорта, и заслуживших почета и признания.

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