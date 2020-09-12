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В Пятигорске на Аллее Славы увековечили имя Семена Слепакова, Марины Орловой

Кроме того, отдельного памятного знака на аллее звезд удостоена Чемпионы Высшей лиги КВН 2004 года команда КВН «Сборная Пятигорска»
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Парке Победы Пятигорска появились мемориальные знаки легендам современного города. История помнит имена знаменитых людей, чье творчество и достижения неразрывно связаны с родным городом.

Среди них Семен Слепаков – продюсер, музыкант, капитан команды КВН «Сборная Пятигорска»; Алексей Ляпоров – сценарист, чемпион Высшей лиги КВН, креативный продюсер «Comedy club»; Марина Орлова – киноактриса, певица, композитор, режиссер, продюсер, Член гильдии актеров Голливуда; Араик Амбарцумов – Мастер спорта международного класса по боксу, серебряный призер чемпионата Европы по боксу и другие.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Кроме того, отдельного памятного знака на аллее звезд удостоена Чемпионы Высшей лиги КВН 2004 года команда КВН «Сборная Пятигорска».

А также в этот день прошло долгожданное открытие Доски Почета города Пятигорска.

Так, вниманию присутствующих представлены около двух десятков талантливых работников различных профессий, внёсших значительный вклад в развитие курорта, и заслуживших почета и признания.

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