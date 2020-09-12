В Пятигорске прошел первый на Ставрополье Емануелевский бал

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В обновленном Емануелевском парке Пятигорска прошел вечер для любителей исторического и современного танца.

Перед Эоловой Арфой в танце кружились пары. Дамы в бальных платьях, мужчины в парадных костюмах, светские беседы, живая музыка – это и многое другое дабы до мелочей соблюсти этикет заданной эпохи.

Открыл все празднество торжественный танец полонез, плавно переходящий в кадриль, затем продолжением стал блок современных танцев, среди которых сменялись бачата, танго и рок-н-ролл.Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Напомним, что в Пятигорске продолжают масштабно отмечать 240-летие города. Так, в первый день на курорте выступила российская певица, автор песен - Елена Темникова. Перед концертом она опубликовала на своей странице в соцсети видео, снятое с балкона многоэтажки, где восхитилась пейзажем Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске накануне открыли обновленный Эммануэлевский парк.

Рабочие обустроили дорожки из тротуарной плитки, отремонтировали подпорные стены, выложили ступени из базальта и машукского камня, а также установили барьеры из стали с художественной ковкой.

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