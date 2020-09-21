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Общество

Жильцам дома в Ставрополе запретили огораживаться дорогим забором

Деньги уже собрали, но должны вернуть обратно
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Госжилинспекция отменила решение об установке забора около многоэтажки. Просьбу выразили жильцы во время прямой линии Владимира Владимирова. Об этом сообщает пресс-служба ставропольского управления государственной жилищной инспекции.

Жалоба поступила от жильцов дома №75 по улице Доваторцев Ставрополя. Местные жители требовали разобраться, почему жилищная компания собирают плату за установку заграждения. Большинство собственников против инициативы.

– В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий инспектор установил, что вопрос о заграждении придомовой территории по периметру МКД и установке автоматической системы на ворота поднимался на внеочередном общем собрании в июне текущего года. Согласно протоколу, смета проекта составляет 550 тысяч рублей. Для финансирования работ на собрании было предложено на пять месяцев добавить в платежные документы сбор средств в размере 413,54 рубля с одного помещения, – сказано в сообщении.

Идею приняли на собрании, в котором участвовало больше половины жильцов. Но по Жилищному кодексу, этого недостаточно - нужно согласие более 66% жильцов.

– В ходе рассмотрения обращения было установлено, что участвовавшие в собрании собственники не обладают необходимым количеством голосов для признания решения правомочным. Таким образом, решение по вопросу заграждения придомовой территории собственниками принято не было, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.

В управляющую компанию направили предостережение. Деньги вернут жильцам.