В Пятигорске ещё два сквера обустроят в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Курортная зона Пятигорска в 2021 году пополнится еще двумя благоустроенными скверами.

Так, в городе в следующем году благоустроят сквер Толстого на улице Гоголя — это большая территория в центре Пятигорска. Она находится неподалеку от входа в парк Цветник. Кстати, работы там не проводились почти 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В программу нацпроектов вошел и Лазаревский сквер. Он располагается на улице Пастухова, рядом с Лазаревской церковью и Некрополем.

Уникальность каждого сквера подчеркнут, не противореча общей архитектурной концепции старого Пятигорска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорск вновь приехал шестикратный чемпион мира и обладатель Золотого пояса, главный тренер по ударной технике команды MMA American Top Team Артем Левин. Он встретился с главой города Дмитрием Ворошиловым и «коллегами» по боевым видам спорта.