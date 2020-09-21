На Ставрополье вандалы осквернили еще один памятник войны

Инцидент произошел на «патриотическои » части бульвара Мира Невинномысска. Там у памятного знака «Труженикам тыла и детям вои ны» отломали часть памятника. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

- При помощи системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасныи город», которыи расположен в этои части бульвара, было установлено, что акт вандализма совершили двое подростков, - рассказал градоначальник.

По его словам, злоумышленники выбрали памятныи знак, как место для катания на самокатах и отломали снаряд от памятного знака.

В ближаи шее время личности будут установлены, сообщил Миненков, опубликовал видео с места происшествия.