На Ставрополье на любителя пьяной езды завели уголовное дело

В Благодарненском городском округе возбудили уголовное дело против пьяного водителя. В 2020 году мужчину уже привлекали к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Заметили водителя на выходных. Его машина откровенно нарушал правила дорожного движения. Мужчину остановили, и инспекторы сразу поняли, что имеют дело с пьяным человеком. Чтобы подтвердить факт, надо было пройти медицинское освидетельствование. И нарушитель смиренно принял свою участь

В выдыхаемом воздухе обнаружили 1,763 промилле алкоголя. Позже выяснилось, что 33-летний житель Благодарного уже привлекался в 2020 году к административной ответственности. Суд отобрал у мужчины права на год и семь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей.

- Отделом дознания ОМВД России по Благодарненскому городскому округу в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), - сказано в сообщении ГИБДД по Ставрополью.

Машину отправили на штрафстоянку.