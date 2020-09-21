Губернатор призвал объяснять больным, почему их не кладут в больницу

Губернатор Владимир Владимиров призвал усилить разъяснительную работу с жителями Ставрополья. Политик отметил, что в период пандемии люди склонны особенно беспокоиться за своё здоровье. И они имеют право знать причины принятия врачами тех или иных решений.

Как информирует пресс-служба главы региона, Владимир Владимиров в понедельник провел встречу с министром здравоохранения края Владимиром Колесниковым. Губернатор подчеркнул, что нередко, когда коронавирус не подтверждается, люди, ведомые беспокойством, хотят знать причины тех или иных действий врачей. Например, почему им отказывают в госпитализации.

— Люди волнуются. И на сегодня задача медиков давать четкие объяснения своих действий и причин выбора врачом амбулаторной или стационарной форм лечения. Недоговоренность часто приводит к жалобам и провоцирует слухи. Поэтому необходимо стараться сделать работу врачей максимально прозрачной, — заявил Владимиров.

Напомним, что в соцсетях то и дело появляются различные, часто беспочвенные слухи. Так, несколько пациентов жаловались на то, что их якобы отказались госпитализировать «без договоренности с главврачом».