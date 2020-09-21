Губернатор: на Ставрополье создан резерв в 500 коек для больных коронавирусом

На Ставрополье существует резерв в 500 коек для размещения больных коронавирусом нового типа. Об этом на встрече губернатором сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

— На сегодняшний день у нас существует резерв в 500 коек для заболевщих COVID-19. На данный момент он не задействован, — заявил глава краевого минздрава.

Кроме того, на встрече обсуждались методы борьбы со слухами, связанными с пандемией. Так, губернатор подчеркнул необходимость расширения объяснительной работы с населением. В частности, врачи должны исчерпывающе объяснять пациентам, почему они выбирают амбулаторную или стационарную схему лечения.

Из приятных новостей — в регионе постоянно растет охват жителей тестами на коронавирус. По словам министра, количество проведенных анализов за последнее время увеличилось в два раза. Позитивные тенденции планируется сохранять.