ДТП в горах КЧР: автомобиль вылетел в каньон, шесть человек пострадали

Крупное ДТП произошло в районе Софийских водопадов, в горах КЧР. Водитель не справился с управлением автомобиля, пострадали шесть человек. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Сообщение по ЧП поступило в экстренные службы в районе 15:25. Выехавшие на место спасатели-альпинисты Архызского отряда спустились в каньон и вытащили шестерых пострадавших в аварии.

К счастью, обошлось без жертв. Предварительно считается, что водитель не справился с управлением машиной, что и стало причиной аварии. Пострадавшие переданы сотрудникам «Скорой» в районе поселка Таулу.