Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, выплаты стимулирующего характера находятся в министерстве здравоохранения на жестком контроле Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье медики за время пандемии получили более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.20 № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска за работу с марта по 31 августа назначена 32371 выплата в 74 организациях на общую сумму 499,9 млн рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.20 № 484 за выполнение особо важных работ при оказании помощи инфицированным гражданам с апреля по 31августа назначено 11011 выплат медицинским и другим работникам в 48 организациях края.

Сумма составила 638 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В соответствии с законом Ставропольского края от 30.04.2020 № 58-кз о дополнительных социальных гарантиях выплаты медицинским и иным категориям работников при их заражении covid-19 составили 100 млн рублей.

Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, выплаты стимулирующего характера находятся в министерстве здравоохранения на жестком контроле.

- Каждое обращение тщательно разбирается, даются подробные разъяснения медикам и их родственникам, - прокомментировал он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 145 жителей региона.

Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента. Всего жертвами болезни стали 297 человек.