Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье медики за время пандемии получили более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат

Выплаты осуществляются по двум постановлениям правительства РФ
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, выплаты стимулирующего характера находятся в министерстве здравоохранения на жестком контроле

Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, выплаты стимулирующего характера находятся в министерстве здравоохранения на жестком контроле

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ставрополье медики за время пандемии получили более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.20 № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска за работу с марта по 31 августа назначена 32371 выплата в 74 организациях на общую сумму 499,9 млн рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.20 № 484 за выполнение особо важных работ при оказании помощи инфицированным гражданам с апреля по 31августа назначено 11011 выплат медицинским и другим работникам в 48 организациях края.

Сумма составила 638 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В соответствии с законом Ставропольского края от 30.04.2020 № 58-кз о дополнительных социальных гарантиях выплаты медицинским и иным категориям работников при их заражении covid-19 составили 100 млн рублей.

Как пояснил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, выплаты стимулирующего характера находятся в министерстве здравоохранения на жестком контроле.

- Каждое обращение тщательно разбирается, даются подробные разъяснения медикам и их родственникам, - прокомментировал он.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 145 жителей региона.

Всего число заболевших достигло 19414. За последние сутки от коронавируса скончались три пациента. Всего жертвами болезни стали 297 человек.

Коронавирус на Северном Кавказе 2020: последние новости