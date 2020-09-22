На Ставрополье экс-полицейский ответит за мошенничество

Полученными деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению. Кроме того, 9 июля он же совершил аналогичные действия против другого своего знакомого Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Невинномысске против бывшего полицейского внутреннего поста ИВС отдела МВД России по городу возбуждено два уголовных дело по статье: «Мошенничество», «Покушение на мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 27 мая мужчина получил от своего знакомого 20 тысяч рублей.

За эти деньги полицейский обещал оказать помощь в получении фиктивной справки о прохождении обучения для получения лицензии на приобретение и ношение оружия, достоверно зная о том, что не имеет соответствующих должностных полномочий.

Полученными деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению. Кроме того, 9 июля он же совершил аналогичные действия против другого своего знакомого.

Но довести свой преступный умысел до конца ему не удалось, поскольку передача денег производилась во время оперативно-розыскного мероприятия.

Этот факт выявлен сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Ставрополью. По результатам проведенной служебной проверки сотрудника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».