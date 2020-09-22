На Ставрополье майора полиции оштрафовали на 2 млн рублей за взятку

В Петровском городском округе вынесли приговор полицейскому Бронникову Д. Майор полиции требовал взятку в 50 тысяч рублей, а заплатит в 40 раз больше. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставропольскому краю.

За 50 тысяч рублей Бронников обещал жителю Благодатного закрыть административное дело по статье 6.1.1. КоАП РФ (побои). Сотрудники ФСБ задокументировали преступление старшего участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Петровскому городскому округу. 23 января 2020 года против полицейского возбудили уголовное дело по третьей части 290 статьи УК РФ.

17 сентября прошел суд над Бронниковым. Его признали виновным и за взятку в 50 тысяч рублей оштрафовали на 2 млн рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности в правоохранительных органах и на госслужбе в течение трех лет.