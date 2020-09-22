Мэр Пятигорска и инспекторы ГИБДД поймали около 300 нарушителей ПДД

На улицах Пятигорска прошли профилактические мероприятия. Возглавил их мэр города-курорта Дмитрий Ворошилов и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов. Градоначальник вышел на ночные рейды из-за участившихся жалоб на шум, передает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

Рейд шел два дня, Участники разделились на группы, которые охватили все основные магистрали города – въездные дороги, центр, места массового скопления людей. Силами десятков экипажей ДПС было поймано около 300 нарушителей.

- Составлено 90 протоколов за нарушение светопропускаемости стекол, 35 автомобилей имели технические неисправности, из них у 15 аннулирована регистрация за технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена. Без документов на право управления разъезжали по улицам города 13 водителей, 14 автовладельцев перевозили детей без автокресел. 11 водителей управляли транспортными средствами с признаками опьянения, - сказано в сообщении.

За нарушение тишины привлечены к ответственности семь человек. "Большая часть из них - гости Пятигорска", - уточняют в пресс-службе ГИБДД по Ставрополью.

Рейды будут проходить каждые две-три недели. К мероприятиям привлекут больше 25 экипажей.