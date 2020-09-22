На Ставрополье разработали новое лекарство от рака

Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые химико-фармацевтического факультета СКФУ совершили новое открытие в лечение раковых заболеваний. Во время поиска лекарства от Covid-19 им удалось найти синтез веществ, который поможет в борьбе с одним из самых опасных онкозаболеваний – нейробластомой.

Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний. Как отметили сами ученые, научная разработка позволит снизить стоимость терапии для онкобольных людей.

Статья о результатах исследований ученых Северо-Кавказского федерального университета совместно с американскими коллегами опубликована в журнале Organic & Biomolecular Chemistry, принадлежащем английскому королевскому химическому обществу.

Ученые вуза под руководством профессоров кафедры органической и аналитической химии СКФУ Николая и Александра Аксеновых на протяжении многих лет довольно успешно ведут поиск синтезированных соединений, обладающих высокой биологической активностью против трудноизлечимых видов рака и вирусных инфекций.

Метод, который применяют в своей работе ученые, называется именной реакцией Аксенова. Так, открытые в 2019 году соединения не только останавливают распространение таких видов рака, как глиобластома и меланома, но и восстанавливают поврежденные клетки.

Перспективные разработки химиков помогли сформировать мощную научную базу с участием ученых СКФУ и сотрудников Техасского государственного университета (Texas State University).

Развитию исследований способствуют гранты Российского фонда фундаментальных исследований и Национального института здоровья США.

В настоящее время ученые продолжают изучать токсичность полученных соединений и работают над возможностью патентования разработок.

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