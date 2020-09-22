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На Ставрополье разработали новое лекарство от рака

Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний

Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые химико-фармацевтического факультета СКФУ совершили новое открытие в лечение раковых заболеваний. Во время поиска лекарства от Covid-19 им удалось найти синтез веществ, который поможет в борьбе с одним из самых опасных онкозаболеваний – нейробластомой.

Активность обнаруженных соединений оказалась эффективнее против рака, чем против вирусных заболеваний. Как отметили сами ученые, научная разработка позволит снизить стоимость терапии для онкобольных людей.

Статья о результатах исследований ученых Северо-Кавказского федерального университета совместно с американскими коллегами опубликована в журнале Organic & Biomolecular Chemistry, принадлежащем английскому королевскому химическому обществу.

Ученые вуза под руководством профессоров кафедры органической и аналитической химии СКФУ Николая и Александра Аксеновых на протяжении многих лет довольно успешно ведут поиск синтезированных соединений, обладающих высокой биологической активностью против трудноизлечимых видов рака и вирусных инфекций.

Метод, который применяют в своей работе ученые, называется именной реакцией Аксенова. Так, открытые в 2019 году соединения не только останавливают распространение таких видов рака, как глиобластома и меланома, но и восстанавливают поврежденные клетки.

Перспективные разработки химиков помогли сформировать мощную научную базу с участием ученых СКФУ и сотрудников Техасского государственного университета (Texas State University).

Развитию исследований способствуют гранты Российского фонда фундаментальных исследований и Национального института здоровья США.

В настоящее время ученые продолжают изучать токсичность полученных соединений и работают над возможностью патентования разработок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье медики за время пандемии получили более 1,1 млрд рублей стимулирующих выплат. Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.20 № 415 за особые условия труда и дополнительную нагрузку при оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска за работу с марта по 31 августа назначена 32371 выплата в 74 организациях на общую сумму 499,9 млн рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.04.20 № 484 за выполнение особо важных работ при оказании помощи инфицированным гражданам с апреля по 31августа назначено 11011 выплат медицинским и другим работникам в 48 организациях края.

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