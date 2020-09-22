За вербовку в ИГ* осудили жителя Чечни

В Южном окружном военном суде осудили жителя Чечни за вербовку в ИГ* (запрещенная в России террористическая организация). По материалам следствия, с августа 2018 года по 7 января 2020-го в Комсомольском территориальном управлении мэрии города Аргун тот уговаривал троих стать боевиками и отправиться в Сирию. Он разделял радикальные религиозные взгляды и склонял к тому же, показывая запрещенные ролики на телефоне.

Дело заводили по статье «содействие террористической организации». Суд признал жителя Чечни виновным и дал 1 год «строгача».

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация