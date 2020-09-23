На Ставрополье пьяный водитель первый раз лишился прав после 34 лет водительского стажа

После составления протоколов машину поместили на специализированную стоянку, а водитель уже пешком отправился домой Фото: Андрей ДЕТЦЕЛЬ

Наряд Госавтоинспекции Буденновского района во время ночного патрулирования спальных районов города заметил отечественную легковушку, которая лихо выехала из двора.

Сотрудники по громкой связи потребовали у водителя остановиться, за рулем был 56-летний местный житель, который имел признаки опьянения и не отрицал, что сел за руль нетрезвым.

От прохождения процедуры освидетельствования ставрополец отказался.

По данному факту составили административный материал по статье «Невыполнение законных требований сотрудника полиции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения».

Водителю разъяснили, что ему грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Мужчина посетовал, что за 35 с лишним лет водительского стажа он первый раз останется без прав, о чем горько сожалеет.

После составления протоколов машину поместили на специализированную стоянку, а водитель уже пешком отправился домой. В ближайшее время его вызовут в Мировой суд для принятия решения.