Житель Ставрополья до смерти избил собутыльника

Фото: пресс-служба Следкома России по Ставропольскому краю

Против 45-летнего жителя Предгорного района Ставрополья возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности его смерть». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, летом этого года в одном из домов в станице Боргустанской мужчина вместе с двумя знакомыми распивал спитные напитки.

В компании находилась дама. Между приятелями завязался конфликт из-за малозначительного повода.

Во время ссоры злоумышленник руками и ногами несколько раз ударил потерпевшего по голове и телу. От полученных травм 65-летний ставрополец через непродолжительное время скончался в больнице.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.