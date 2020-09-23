Подготовка к зиме на Ставрополье идёт по графику

Фото: пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края

По оперативным данным регионального министерства ЖКХ все потребители тепла на Ставрополье к наступлению холодов готовы. Это многоквартирные жилые дома, а также объекты социального назначения - больницы и поликлиники, детские сады и школы, общественные и административные здания.

Так, первый этап подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду в крае завершен в срок.

Следующая контрольная точка - 1 октября. К этой дате коммунальные предприятия должны полностью закончить ремонтные и профилактические работы на объектах и сетях, подготовить технику, запастись запчастями и материалами.

В сфере теплоснабжения подготовлено 835 котельных из 876, а также 1,3 тыс. км теплосетей из 1,4 тыс. км. Заменены ветхие и аварийные участки теплотрасс общей протяженностью 34 км.

Проведены профилактические и ремонтные работы на очистных сооружениях, водопроводных, электрических и газовых сетях, подготовлены насосные станции и трансформаторные подстанции. В целом процент готовности объектов ЖКХ на сегодняшний день составляет 97%.

Одновременно работа ведется в муниципалитетах. В их задачу входит заготовка противогололедных материалов, подготовка к эксплуатации в зимних условиях уборочной техники и общественного транспорта. Паспорта готовности муниципальные образования должны получить до 15 октября.

В общей сложности предприятия жилищно-коммунального комплекса и муниципалитеты в этом году на подготовку к холодам направят порядка 800 млн рублей.