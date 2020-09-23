В Ставрополе улицы Трунова и Западный обход отремонтируют раньше срока

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе проодолжается ремонт дорог на улицах Западный обход и Трунова. Он планировался на следующий год, но решили начать работы уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Там же и добавили, что на Западном обходе уже демонтировали старые элементы, уложили выравнивающий слой асфальта. И уже началась укладка верхнего слоя асфальтобетона. Сейчас там идет строительство пешеходного тротуара и велодорожки, также планируют установить новые бордюры.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе местные жители продолжают обсуждать в соцсетях памятник «народному мэру» Андрею Джатдоеву. Среди ставропольцев есть как сторонники, так и противники памятнику.

Но многих жителей краевого центра волнует и другой вопрос: можно ли садиться на лавочку, входящую в скульптурную композицию, или, же это будет считаться неуважением к покойному градоначальнику.