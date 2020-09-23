В Ставрополе горожанам разрешили садиться на лавочку у памятника Джатдоеву

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе местные жители продолжают обсуждать в соцсетях памятник «народному мэру» Андрею Джатдоеву. Среди ставропольцев есть как сторонники, так и противники памятнику.

Но многих жителей краевого центра волнует и другой вопрос: можно ли садиться на лавочку, входящую в скульптурную композицию, или, же это будет считаться неуважением к покойному градоначальнику.

В администрации краевого центра сообщили, что скамейку там и установили для того, чтобы сидеть, - пишет "Победа 26".

Более того, в мэрии добавили, что присев возле скамейки, любой сможет не только отдохнуть, но и вспомнить о главе Ставрополя, подумать о чём-то своём.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе, 3 сентября установили памятник Андрею Джатдоеву. Он представляет из себя фигуру градоначальника в полный рост, облокотившегося на спинку скамьи. Также именем мэра назвали сквер.

Сам памятник установили около Ставропольского театра драмы им М. Ю.Лермонтова. Известно, что скульптура изготовлена по снимку Алексея Батурина.

Ранее Владимир Владимиров напомнил, что 3 сентября покойному экс-главе Ставрополя Андрею Джатдоеву исполнилось бы 58 лет.

На открытии памятника присутствовали губернатор Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, родственники Андрея Джатдоева и просто люди, кому дорога память о народном мэре.

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