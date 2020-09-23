Более 90% выпускников ЦДНИТТ в Невинномысске будут учиться бесплатно в престижных вузах

Цель Фонда Андрея Мельниченко - поддержать талантливых детей.

Парни и девушки, окончившие в этом году невинномысский Центр детского научного и инженерно-технического творчества, почти стопроцентным составом уехали из Невинномысска учиться в Москву и Санкт-Петербург - их приняли в МГУ, МФТИ, «менделеевке», «бауманке», политехническом университете в Северной столице и других ведущих российских вузах.

Воспитанники Центра, поступившие на бюджетные места, выбрали естественно-математические и инженерно-технические направления профессиональной подготовки.

Поступление обеспечили отличные результаты на Едином госэкзамене. Отметим, что средний балл на ЕГЭ по профильной математике у выпускников Центра составил 80,5 балла, по физике - 80,3. Такой уровень демонстрируют только лучшие региональные и столичные школы, где обучение идет по специализированным программам.

Нынешний выпуск - второй в истории невинномысского ЦДНИТТ. За это время школьники не раз успешно выступали на олимпиадах российского и международного уровня, завоевывали высокие награды в различных проектных конкурсах, а главное, получали комплексные знания в рамках образовательной системы Фонда Андрея Мельниченко.

Фонд ставит целью поддерживать талантливых детей в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК и создавать условия для их всестороннего развития. Образование ведется по математике, физике, химии, информатике, робототехнике и другим востребованным направлениям.

Как подчеркнул исполнительный директор Фонда Александр Чередник, высокие достижения выпускников Центра убедительно доказывают, что программы поддержки работают эффективно. Он выразил надежду, что воспитанники центра и дальше будут успешно впитывать знания и станут дипломированными специалистами высочайшего уровня, что несомненно будет востребовано экономикой России.