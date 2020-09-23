Влюбленный житель Ставрополя сделал предложение девушке с подъемного крана

Фото: https://www.instagram.com/lii_gsv_/

В Ставрополе молодой горожанин сделал предложение своей любимой необычным способом.

Парень по имени Евгений поднялся к ней в люльке подъемного крана. Романтическое видео ставропольской пары попало в сеть.

- Когда мы первый раз увиделись, было чувство, что мы знаем другу друга уже лет 100. Сразу какая-то душевная привязанность появилась. Все как в лучших фильмах: разговоры до утра, бабочки в животе,которые все так описывают, трясущиеся коленки на первом свидании, - вспоминает счастливая ставропольчанка по имени Лиана.

Спустя 4 дня после нашего первого свидания началась наша «семейная жизнь». Как любит говорить мой жених «У нас с тобой экспресс-курс по отношениям». И вот спустя 11 месяцев мне делают предложение моей мечты. Казалось, что это все какой-то сон. Конечно, я сказала «Да», - делится "КП-Северный Кавказ" героиня «кино».

Местные жители поздравили в сети будующих молодоженов и восхитились поступком юноши:

– Посмотрела видео, у меня слезы покатились от радости. Будьте счастливы, долгой жизни и крепкой любви, – пишет подписчица;

– Поздравляю, ваш будущий муж – настоящий мужчина и романтик. Берегите друг друга, – пишет другой пользователь сети.

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